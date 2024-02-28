Для женщин и девушек Туркменистана готовят праздничные подарки

АШХАБАД, 25 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение «О вручении денежных подарков женщинам нашей страны по случаю Международного женского дня».

В соответствии с поручением главы государства женщинам и девушкам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при Президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений в преддверии 8 марта в торжественной обстановке будут вручены денежные подарки в размере 60 (шестидесяти) манатов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"