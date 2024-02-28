Поздравления главе Турции

АШХАБАД, 26 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В посланиях содержались поздравления турецкому лидеру по случаю его 70-летия, пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"