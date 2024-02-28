Турецкому лидеру присвоено звание почетного старейшины Туркменистана

АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "О присвоении Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану звания «Hormatly il ýaşulusy» Туркменистана".

Награда приурочена к 70-летию лидера Турции и присвоена за особые заслуги в упрочении уз дружбы между Туркменистаном и Турцией, укреплении единства и сплоченности двух дружественных народов, а также огромный личный вклад в расширение многолетнего сотрудничества между двумя государствами в политической, экономической, научно-образовательной и культурной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"