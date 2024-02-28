Делегация Туркменистана посещает Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с министром образования Байрамгуль Ораздурдыевой 25-28 февраля пребывает с рабочим визитом в Государстве Катар.

Целью поездки является проведение встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества двух стран в сфере образования.

В частности, уже состоялась встреча с министром просвещения и высшего образования Государства Катар Бутхайной бинт Али Аль Джабр Аль Нуайми.

Кроме того, туркменская делегация посетила Национальный музей Государства Катар и Катарский музей Исламского искусства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"