Обсуждены вопросы подготовки визита главы ОБСЕ в Ашхабад

АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля ведомство внешней политики Туркменистана посетил глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, Посол Джон Макгрегор.

Визит был предпринят с целью обсуждения практических аспектов подготовки предстоящего в марте визита руководителя ОБСЕ Хельги Шмид в Ашхабад, в рамках которого в туркменской столице будет проведена встреча на высоком уровне министров охраны окружающей среды стран Центральной Азии.

Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и ход реализации совместных проектов и программ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"