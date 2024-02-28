Обсуждены вопросы подготовки визита главы ОБСЕ в Ашхабад

Обсуждены вопросы подготовки визита главы ОБСЕ в Ашхабад27.02.2024 11:02
АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля ведомство внешней политики Туркменистана посетил глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, Посол Джон Макгрегор.
Визит был предпринят с целью обсуждения практических аспектов подготовки предстоящего в марте визита руководителя ОБСЕ Хельги Шмид в Ашхабад, в рамках которого в туркменской столице будет проведена встреча на высоком уровне министров охраны окружающей среды стран Центральной Азии.
Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и ход реализации совместных проектов и программ.
ИП "ТУРКМЕНинформ"