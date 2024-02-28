В Ашхабад прибыла делегация Афганистана

АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией правительственных и деловых кругов Афганистана во главе с исполняющим обязанности руководителя МИД Амиром Ханом Моттаки.

В ходе переговоров главы МИД обсудили широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи.

В частности, был проведен обмен мнениями по вопросам дальнейшего продвижения проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), строительства железных дорог из Туркменистана в афганском направлении.

ИП "ТУРКМЕНинформ"