Туркменистан расширяет сотрудничество с ООН в сфере бизнеса

АШХАБАД, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 февраля в здании ООН в Ашхабаде был проведен запуск Платформы партнерства ООН и частного сектора.

Целью программы является объединение усилий ООН, бизнеса и ключевых заинтересованных сторон для определения приоритетов в области национальных целей развития, Повестки дня на период до 2030 года и Целей устойчивого развития, в реализации которых частному сектору отводится важная роль.

Ожидается, что дополняя существующие усилия и инициативы, Платформа обеспечит централизованную площадку для обмена знаниями, опытом и ресурсами, станет важным форумом для конструктивного диалога и сотрудничества по вопросам устойчивого развития. Регулярные встречи и обсуждения обеспечат вовлеченность и информированность заинтересованных сторон, способствуя развитию культуры сотрудничества и обмена информацией.

В мероприятии приняли участие представители страновых офисов ООН, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, руководители и представители аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий зарубежных государств и международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"