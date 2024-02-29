Туркменская делегация посетила Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля представительная делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахмедом Гурбановым приняла участие в прошедшем в Тегеране 16-м заседании межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам.

В ходе переговоров был рассмотрен ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"