Пакистан сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 февраля внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан Ирфан Ахмед.

В ходе визита посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с февраля 2021 года, а также был проведен обмен мнениями по актуальным направлениям развития туркмено-пакистанского сотрудничества, среди которых приоритетными являются транспорт, ТЭК и энергетика.

ИП "ТУРКМЕНинформ"