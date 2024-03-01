Поздравления главе Татарстана

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Раису Республики Татарстан Российской Федерации Рустаму Минниханову.

В посланиях содержались поздравления главе Татарстана по случаю отмечаемого им сегодня 67-летия, пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, а также новых успехов во всех начинаниях и устремлениях во благо братского народа Республики Татарстан Российской Федерации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"