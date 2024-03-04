Туркменистан и РФ провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 2 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 марта в МИД Туркменистана был проведен очередной раунд межмидовских туркмено-российских политконсультаций, для участия в котором в Ашхабад прибыла делегация РФ во главе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере обеспечения региональной безопасности, а также содействия по урегулированию ситуации в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"