Глава Халк Маслахаты Туркменистана выступил на форуме в Анталии

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 марта Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в 3-м Анталийском дипломатическом форуме.

В ходе форума, на котором была обсуждена роль дипломатии в обеспечении мирового устойчивого развития и процветания, глава Народного собрания выступил с речью, в которой говорилось:

"Уважаемые главы и члены делегаций!



Дамы и господа!



Прежде всего, выражаю признательность Президенту Турецкой Республики, моему дорогому брату Реджепу Тайипу Эрдогану за приглашение на нынешний форум.



Я также признателен организаторам за предоставленную возможность выступить на престижном форуме, который, хочу отметить, организован на высоком уровне и вместе с тем демонстрирует гостеприимство наших турецких братьев.



Современная конъюнктура в системе международных отношений ставит перед нами ряд серьезных вопросов, затрагивающих, по сути, не только политику, экономику и право, но и этические, правовые нормы и отношения чести и достоинства.



Полагаю, сегодня данные определения нельзя рассматривать в отрыве, они едины, а потому для поддержания политической безопасности, устойчивого и экономического развития необходимо максимально привлекать народы и государства планеты, независимо от исторической роли, численности населения, объема валового внутреннего продукта, военного потенциала или уровня технологического развития. Следует утвердить их законные права, чтобы стать членом и субъектом современного и будущего миропорядка.



В этом отношении позиция Туркменистана тверда и ясна: подобный вопрос в столь неоднозначное время может и должен решаться посредством глобальных усилий, на основе норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций.



Туркменистан, будучи ответственным членом мирового сообщества, берет на себя обязательства на пути к достижению этой цели.



Как известно, в сентябре 2023 года на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций наша страна выступила с предложением о выработке Стратегии глобальной безопасности под эгидой Сообщества Наций, что рассматривается нами как система позиций и норм о структуре межгосударственных и международных отношений в XXI столетии и механизм для ее выстраивания.



И какие инициативы предлагает Туркменистан, выдвигая подобную позицию?



Прежде всего, под Стратегией глобальной безопасности мы усматриваем весьма отчетливую и авторитетную позицию развивающихся стран, политическая роль и влияние которых только возрастают, а это последовательная и позитивная тенденция. Данная ситуация требует особого внимания и соответствующего закрепления в стратегических планах Организации Объединенных Наций.



Вместе с тем в деле укрепления глобальной безопасности Туркменистан считает целесообразным усилить работу посредством региональных организаций и межгосударственных объединений, причем не только в политическом аспекте, но и в экономической и гуманитарной областях.



Нужно также выслушать мнение специализированных структур и институтов по данной проблеме и вовлекать их в решение основных вопросов глобальной политики.



Следует содействовать Организации Объединенных Наций в выполнении заложенной ее основателями главной миссии – обеспечение всеобщего мира, равноправного сотрудничества и развития. Это не просто наш моральный долг, а напрямую сопряжено с нашей ответственностью реально и объективно оценивать риски и угрозы, возникающие сегодня в мире.



Наряду с этим считаю необходимым активизировать взаимодействие других международных структур и объединений с Организацией Объединенных Наций, а также повысить роль и функции региональных представительств и учреждений ООН в решении вопросов поддержания мира на планете и миропорядка.



Основным инструментом в выполнении данных задач служит потенциал нейтралитета и превентивной дипломатии, что является атрибутивным элементом обеспечения условий для выстраивания единого диалога, нацеленного на создание с учетом интересов всех участников безопасной и устойчивой глобальной архитектуры.



Наглядное подтверждение тому – деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в столице нейтрального Туркменистана – Ашхабаде, который создан единогласным решением членов Совета Безопасности ООН и при поддержке всех стран региона. По нашему мнению, данный Центр может стать примером системного подхода в разрешении конфликтов и для выхода из сложных ситуаций как существующих, так и потенциальных.



Нейтралитет, его нормы и практические методы должны стать более действенны и шире, чем средства, используемые сегодня в международном сообществе. Уверены, что так и будет.



Статус нейтралитета предусматривает неприсоединение к блокам, неприменение военной силы. И чем больше стран будут следовать этим принципам, чем больше будет сторонников такого подхода, тем меньше вероятность возникновения конфликтов.



В данном вопросе нейтралитет способен стать позиционным плацдармом для здоровых и ответственных сил, отдельных стран или альянса государств, который позволяет урегулировать конфликтные ситуации и продемонстрировать, что возникающие разногласия, какими бы сложными и пролонгированными они ни были, их можно решить мирными методами и переговорами.



Туркменистан, придерживаясь такой позиции, выдвинул инициативу о создании Группы друзей нейтралитета на площадке Организации Объединенных Наций. К этой идее уже присоединились десятки стран, что, уверен, является продуманным решением.



Уважаемые участники международного форума!



Современный мир не похож на тот, что был пару десятков лет назад. Он стал довольно сложным, многомерным, в нем наметился ряд параллельных тенденций, и одна из них – повышение влияния стран с переходной экономикой.



Эти страны обладают большим демографическим, научно-производственным и ресурсным потенциалом, а зачастую – географически обусловленной возможностью, благодаря которым, наряду с другими факторами, им отводится большая роль как одного из передовиков мировой экономики, провайдеров политического, социального и гуманитарного развития. Считаю, что страны с переходной экономикой должны придать импульс устойчивому во многом, но требующему перестройки мироустройству, вводить в нее новые принципы и задачи.



Речь в первую очередь идет о Целях устойчивого развития. По нашему мнению, сама цель достижима лишь при обеспечении условий участия в полной мере переходной экономики в основных процессах современного мироустройства. В контексте экономической модели будущего главное внимание следует уделить распределению богатств, средствам доставки и сферам их применения. Нельзя допускать политизации и ущемления новых подходов без разбора.



Главная роль в данном случае отводится двум направлениям, а именно, энергетической связуемости и взаимосвязанности транспортов.



Туркменистан руководствуется стратегическим курсом к реализации энергетической связуемости посредством перехода к низкоуглеродной энергетике. В данном деле, считаем, также необходимы подобные подходы, что, по сути, гарантирует равные и унифицированные благоприятные условия странам, которые стремятся продвигаться этим курсом.



Это создаст условия для получения доступа к энергосберегающим технологиям и задействования климатически и географически обусловленных преимуществ для максимального применения регенеративных источников энергии. Нынешнее время требует координации и синхронизации традиционных источников энергии с новыми, что продиктовано «зеленой повесткой». В этом плане особую роль отводим «зеленой дипломатии» и преобладанию подобной модели сотрудничества на планете, что должно базироваться на коллективной ответственности, перебороть корпоративные и групповые интересы, служить будущему.



Туркменистан исходит из необходимости формирования доступной и справедливой позиции и по вопросу в области транспортных связей, где сотрудничество может быть нацелено на инкорпорирование новых незаменяемых подходов, дополняющих прежние.



В данном контексте Туркменистан работает над реализацией евразийских мультимодальных транспортных и транзитных проектов, проходящих через Каспийское и Черное моря, объединяющих Европу, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион в единую транспортную систему.



Разумеется, что подобные усилия требуют основательного политико-дипломатического содействия, поддержки и принятия решений на уровне Организации Объединенных Наций.



Все это прописано в инициативах Туркменистана по вопросам устойчивого транспорта и взаимодействия, которые озвучены нами на полях Организации Объединенных Наций и находят единогласную поддержку. Мы призываем государства-члены не просто ограничиться поддержкой, а добиться легализации положений Резолюций и продвинуться в практической реализации указанных в них новаторских идей и направлений сотрудничества.



Очевидно, что формирование инклюзивной транспортной системы позволит значительно нарастить международную торговлю и инвестиционную активность. Исходя из этого, предлагаем международным финансовым и экономическим институтам, таким как Всемирная торговая организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, региональным структурам оказывать достаточную поддержку международным транспортным проектам и участвовать в принятии стратегических решений. Туркменистан открыт для переговоров по данным направлениям, готов предоставить все благоприятные условия для их участия в реализации национальных и международных проектов.



Критерий гуманизма – еще один важный момент, роль которого в транспортном сотрудничестве постепенно возрастает. В современном мире имеются условия для повышения мобильного, быстрого передвижения людей посредством новой инфраструктуры и коротких маршрутов, что открывает дополнительные возможности для удовлетворения их потребностей в путешествиях в новые страны, поддержания контактов с представителями других народов. Это в свою очередь придает хороший импульс процессу налаживания гуманитарных связей, способствующих сближению и взаимопониманию народов планеты.



В целом, говоря о совместной работе по выработке фундаментальной модели экономики и устойчивого развития, Туркменистан обозначает ее как переходный период, который обязательно включает следующие базовые тезисы:



– нивелирование уровня научно-технического прогресса, цифровизации и инновационных стандартов государств;



– безусловная приоритетность экологических критериев в экономике, торговле, на транспорте, в промышленности, при добыче и переработке сырья и в других областях;



– повышение грамотности, знаний и осведомленности населения в области экологии;



– содействие людям, особенно молодежи, в создании условий для экономической активности, увлеченности жизнью, коллективных начинаний, творчества, новаторских суждений;



– системное и перманентное внимание к международному обмену знаниями и опытом в различных отраслях, стимулирование научной и молодежной дипломатии.



Здесь Туркменистан считает необходимым активное выполнение функций международными организациями, специализированными агентствами Организации Объединенных Наций, подчеркивает важность задействования ими потенциала в исполнении посреднической функции в таких направлениях, как организация прямых переговоров с правительствами, внедрение и продвижение международных партнерских программ.



Хочу сказать несколько слов о климатической повестке дня. Бесспорно, она остается приоритетным направлением и определяет курс развития человечества в нынешнем столетии, и это важный фактор. Климатические показатели выходят за пределы состояний чистой природы, воздействуют на развитие стран, благополучие народов, продовольственную безопасность, воду и чистый воздух, реализацию социальных программ, целые регионы и континенты. Кроме того, они оказывают огромное влияние на осознание государствами своих обязательств в качестве справедливого распределителя благ и плодов современного мира, участника научно-технического прогресса, равноправного и весомого партнера, источника дешевого сырья и рабочей силы.



Вместе с тем климатическая повестка продвигается сегодня как сигнал, определяющий всеобщую безопасность и мирное сосуществование. Туркменистан выступает сторонником системного мониторинга климатической проблематики, формирования методики многостороннего наблюдения и минимизации воздействия климатических, экологических и техногенных катастроф как базиса структурной составляющей основательного подхода в обеспечении безопасности. Вместе с тем данные вопросы важно решать посредством создания специализированных центров Организации Объединенных Наций в различных частях света.



Хочу подчеркнуть, что наша страна вот уже несколько лет выступает с инициативой создания Регионального центра Организации Объединенных Наций по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, которая, уверен, получит поддержку Сообщества Наций и международных партнеров.



Уважаемые участники форума!



В начале выступления я упомянул об этике, справедливости и чести. Эти нормы, по моему мнению, продиктованы повседневной заботой о гуманизации развития международных отношений и о людях. И современная дипломатия в данном контексте должна придерживаться высокого гуманистического курса, брать на себя функцию регулятора межличностных отношений, взаимодействия между молодежью и детьми, по линии женских организаций, межпарламентского, культурного и спортивного партнерства, так как сегодня они имеют особое значение, способствуют снижению градуса политического недопонимания и недоверия в международных делах.



Задача и суть дипломатии – проведение переговоров, поиск точек соприкосновения, возведение прочных мостов взаимодействия. Именно на это и направлены усилия Туркменистана.



Уважаемые друзья!



Мы всегда готовы ориентировать нейтралитет и накопленный опыт миротворца на внесение своего вклада во имя интересов мира и гармоничного развития человечества."

ИП "ТУРКМЕНинформ"