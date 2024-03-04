Глава Халк Маслахаты провел в Турции ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе пребывания в Турции в рамках участия в 3-м Анталийском дипломатическом форуме Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе переговоров были рассмотрены ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а по итогам встречи подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов между Туркменистаном и Турецкой Республикой, Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу развития партнёрства в области природного газа между Государственным концерном «Türkmengaz» и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики и Меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом открытого типа «Авиакомпания «Türkmenistan» и Университетом Турецкой ассоциации аэронавтики.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов провел встречи с председателем Совета управляющих группы компаний «Çalyk Holding» Ахметом Чалыком и председателем правления компании «Rönesans Holding» Эрманом Ылыджаком.

ИП "ТУРКМЕНинформ"