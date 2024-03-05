Поздравления новому главе правительства Пакистана

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания новому премьер-министру Исламской Республики Пакистан Миану Мухаммад Шахбаз Шарифу.

В посланиях содержались поздравления новому главе правительства Пакистана по случаю его назначения, пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Исламской Республики Пакистан – мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"