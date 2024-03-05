В Ашхабад прибыла делегация Афганистана

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом делегация правительственных и деловых кругов Афганистана во главе с министром промышленности и торговли Нуруддином Азизи.

В состав делегации, в частности, вошли более 300 представителей государственных структур, торгово-промышленной палаты и банков, а также около 170 компаний и предприятий Афганистана.

4 марта в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось открытие выставки афганских товаров и бизнес-форума двух стран. Мероприятие посетил Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который провел деловую встречу, посвященную вопросам комплексного развития межгосударственного сотрудничества.

В 76 павильонах выставки представлена продукция около 70 афганских частных компаний из разных отраслей экономики - строительные и промышленные товары, предметы бытовой химии и фармацевтические препараты, ковры, ювелирные и ремесленные изделия, драгоценные камни, продукты питания и напитки.

В ходе бизнес-форума, прошедшего по 6 секторальном направлениям, было проведено обсуждение перспектив развития сотрудничества в сферах ТЭК, транспорта и коммуникаций, электроэнергетики, промышленности, торговли. Отдельное внимание было уделено агропромышленному комплексу, где ключевым звеном выступает использование водных ресурсов, в том числе и трансграничных, взаимодействие в данной сфере должно исходить из принципов взаимного согласия, равноправия и взаимоуважения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"