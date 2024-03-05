Ашхабад посетила глава ОБСЕ

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта пребывающая с визитом в Ашхабаде Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид приняла участие во встрече высокого уровня с министрами охраны окружающей среды стран Центральной Азии.

Цель проведения мероприятия - наращивание усилий в выработке сбалансированных решений ключевых задач современности, достижении Целей устойчивого развития, разработка совместных стратегий для решения экологических проблем, возможность вновь сфокусировать внимание на современных экологических вызовах, первостепенных аспектах климатической проблематики, напрямую связанных с продвижением устойчивого развития, обеспечением энергетической и продовольственной безопасности и в целом благополучия и стабильности в регионе.

Отдельное внимание было уделено вопросам устойчивого управления водными ресурсами, развития водной дипломатии, и в частности, вовлечения в этот процесс женщин, перехода к «зеленой» экономике, управления отходами и сокращения вредных выбросов, совершенствования экологической культуры общества и, в частности, молодежи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"