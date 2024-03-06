Назначен новый руководитель регионального отделения Visa

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта компания Visa назначила Кристину Дорош старшим вице-президентом, региональным менеджером Visa в 17 странах, в том числе в Туркменистане.

Дорош, имеющая более 20 лет опыта работы в ведущих финансовых учреждениях, будет руководить операционной деятельностью и определять стратегию Visa в Юго-Восточной Европе, странах Кавказа, Украине и Молдове, а также продолжит управлять бизнесом компании в Центральной Азии и Азербайджане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"