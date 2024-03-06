Проведена встреча Президента с главой ОБСЕ

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с пребывающей с визитом в Ашхабаде Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ в сферах обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития, энергетики, экологии и охраны окружающей среды, транспорта и коммуникаций.

В тот же день в здании Центра ОБСЕ в Ашхабаде была проведена региональная встреча глав миссий ОБСЕ стран Центральной Азии, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы сотрудничества и деятельности региональных центров в рамках трех измерений ОБСЕ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"