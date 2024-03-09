Подведены итоги визита в Туркменистан делегации Афганистана

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 4 по 6 марта в Туркменистане пребывала с визитом представительная делегация Афганистана. В рамках пребывания в стране делегация провела выставку товаров, произведенных в Афганистане, бизнес-форум, ряд встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Туркменистана.

По итогам визита МИД Туркменистана выпустил сообщение для СМИ.

В сообщении, в частности, говорится:

"В ходе пребывания в Туркменистане афганская делегация провела встречу в Министерстве иностранных дел Туркменистана, где был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с реализацией экономических проектов и оказанием широкомасштабной гуманитарной помощи афганскому народу.



Также была затронута тема взаимодействия в водохозяйственной сфере.



В этой связи туркменская сторона отметила, что рациональное использование водных ресурсов в регионе должно осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, регламентирующих режим водопользования на трансграничных реках, водотоках и пограничных озёрах.



В частности, внимание афганской делегации было привлечено к следующим вопросам:



Во-первых, необходимости научно-обоснованного и выверенного подхода забора воды из трансграничных рек, в первую очередь, с учетом реальных потребностей в использовании водных ресурсов;



Во-вторых, обеспечению строящихся гидротехнических сооружений на трансграничных реках высококвалифицированными кадрами, способными обеспечивать правильную эксплуатацию таких объектов;



В-третьих, безусловному соблюдению интересов всех государств, расположенных вдоль трансграничных рек, на основе международного права и посредством создания соответствующих механизмов управления водными ресурсами на основе принципов добрососедства, взаимного уважения, равноправия и транспарентности.



Встреча с афганской делегацией прошла в дружественной и конструктивной атмосфере."

ИП "ТУРКМЕНинформ"