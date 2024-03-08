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Глава Туркменистана поздравил женщин и девушек
08.03.2024 11:14

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к женщинам и девушкам страны с поздравлениями по случаю Международного женского дня, 8 марта.

В обращении говорится:

"Родные матери!
Дорогие женщины и девушки!

От всей души поздравляю с Международным женским днём, торжественно отмечаемым в начале одухотворяющего времени – весенней поры! Желаю вам, матерям, превозносимым нами, как венец, женщинам и девушкам, которых чтим, как честь свою и своё достоинство, крепкого здоровья и долголетия! Пусть каждый ваш день будет столь же прекрасным, как погожий тёплый весенний день, утопающий в разноцветье!

Мы высоко чтим наших дорогих матерей, служащих образцом нравственной чистоты и оплотом семьи, и подобное отношение – непреходящий национальный принцип туркмен. Наши женщины и девушки, которые преданы Отчизне, родному народу и отчему дому, верны данному слову и трудолюбивы, – честь и достоинство нации. В устоявшихся выражениях, подобных драгоценной жемчужной нити, «Совет отца, что мудрость, завет от мамы – благо», «Девичий нрав, что нрав народа», «Дом, где дочь, что двор с султаншей», отражены высокое достоинство и уважение народа к женщинам. С наступлением весны – вестницы новой жизни, преображающей землю яркими цветами, устраиваются музыкально-песенные торжества во славу матерей, достойно продолжающих национальные принципы и семейные ценности, девушек и женщин, воплощающих в себе красоту и воспитанность. Убеждён, что подобные мероприятия воодушевят наших дорогих женщин и приумножат в их сердцах чувства любви и гордости за независимую Родину.

Дорогие матери!
Уважаемые женщины и девушки!

Велика заслуга наших женщин в прославлении туркменского народа на Земле и повышении его авторитета, сохранении и донесении до сегодняшнего дня культурного наследия, замечательных традиций и обычаев, история которых насчитывает несколько тысяч лет. Великолепные образцы народного творчества – колыбельные, девичьи песни и другие произведения, сложенные милыми матерями, девушками и женщинами, имеют в своей основе посыл воспитания высокодуховного поколения с наилучшими чертами. Их всех можно назвать школой подготовки молодёжи в духе добросовестности, любви к родной земле и труду, почитания старших, верности своему народу, высокой морали, словом, благородных качеств нашего народа.

Произведения искусства ковроткачества и рукоделия, которые преодолели многовековой путь к совершенству и стали достоянием человечества, воплощают красоту души наших женщин и прославляют на весь мир их талант и утончённость. В этих восхитительных, подобно девичьей красе, творениях выражаются духовная культура, неиссякаемые созидательно-художественные способности и сокровенные чаяния нашего народа. Туркменское национальное ковроткачество и искусство вышивки, созданные самоотверженным трудом и блестящим талантом, представляют собой великолепные образцы декоративно-прикладного искусства, включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО. И данное событие приумножает мировую славу наших национальных ценностей, история которых уходит в глубь тысячелетий.

Мы высоко ценим заслуги наших родных матерей в деле воспитания у подрастающего поколения чувства национальной гордости и в духе идеалов гуманизма. Наши женщины продолжают благородное дело по сохранению и обогащению материального и нематериального достояния, лучших, исконно гуманистических традиций. Вместе с тем мы безгранично горды их самоотверженным и конструктивным подходом к реализации масштабных реформ в государственных органах власти и управления, в различных отраслях экономики, системе науки, образования и здравоохранения.

Сегодня в нашей стране создаются все условия для достойной жизни и творческого труда наших женщин, законодательно обес­печивается гендерное равенство, а также предпринимаются программные меры в области защиты их прав и интересов, поддержки семьи, охраны материнства и детства. За особые заслуги перед суверенной Отчизной, весомый вклад в воспитание преданного Родине, здорового и воодушевлённого поколения они награждаются орденом «Zenan kalby», удостаиваются почётного звания «Ene mähri». Всё это является свидетельством счастливой жизни и большого почитания женщин в нашем государстве.

Родные матери!
Дорогие женщины и девушки!

Ещё раз сердечно поздравляю с Международным женским днём! Желаю каждой из вас крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, и пусть ваша жизнь всегда будет прекрасна и светла, подобно благоухающей весне!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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