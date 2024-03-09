В Туркменистане наградили многодетных матерей

АШХАБАД, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ "О присвоении почетного звания Туркменистана «Ene mähri»".

В соответствии с документом, по сложившейся традиции почетное звание "Эне мяхри" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим восемь и более детей.

В этом году к награде были представлены:

учительница специализированной средней школы № 140 города Ашхабад Министерства образования Туркменистана Ханова Огулшекер Чарыдурдыевна,

воспитательница детского сада № 158 города Ашхабад Министерства образования Туркменистана Хангелдиева Миведжемал Аманмырадовна,

специалист административно-хозяйственного отдела Центральной лаборатории Государственной службы «Türkmenstandartlary» Ахалского велаята и города Ашхабад Одаева Чемен Мырадбердиевна,

работница Управления благоустройства Багтыярлыкского этрапа Ашхабадского городского объединения по очистке, благоустройству Управления коммунального хозяйства хякимлика города Ашхабад Овезова Менгли Оразмырадовна,

работница Треста по эксплуатации и обслуживанию фонтанов, парков Ашхабадского городского объединения по очистке, благоустройству Управления коммунального хозяйства хякимлика города Ашхабад Худайбердиева Мяхрисолтан Артыкмырадовна,

домохозяйка из Копетдагского этрапа города Ашхабад Бердилиева Айгуль ­Ходжамырадовна,

домохозяйка из Копетдагского этрапа города Ашхабад Баллыева Шемшат ­Вепаевна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Аннамухаммедова Халтач Реджепгулыевна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Гарлыева Огулабат Овезгелдиевна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Ханлыева Гульджемал Реджепмухаммедовна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Оразова Гульшат Джумагелдиевна,

домохозяйка из Багтыярлыкского этрапа города Ашхабад Ремазанова Шаргие Вагифовна,

домохозяйка из Бюзмейинского этрапа города Ашхабад Агагелдиева Дунье Джумадурдыевна,

домохозяйка из Бюзмейинского этрапа города Ашхабад Бабаджиева Мяхри­джемал Розыгылыджовна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Бегенсова Оразтач Гурбанбердиевна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Чоплиева Огулабад Джумагулыевна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Гулагаханова ­Айджемал Мухаметбердиевна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Сарыханова Язджемал Алтымырадовна,

домохозяйка из Бахерденского этрапа Ахалского велаята Акгаева Дуньягозел Джумамухаммедовна,

упаковщица прядильной фабрики Рухабатского текстильного комплекса Министерства текстильной промышленности Туркменистана Нурбердиева Бахаргуль Мухамметмырадовна,

оператор швейной фабрики акционерного общества закрытого типа «Gap-Türkmen» Туркменбашинского джинсового комплекса Язова Шабиби Атаевна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Аннаева Гызылгуль Байрамбердиевна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Аннаева Огульгерек Алладурдыевна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Аталыева Байрамгуль Алиевна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Гылычдурдыева Огулнабат Ниязбердиевна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Хезретгулыева Мяхек Ашырныязовна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Джумаева Дунья­гозел,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа города Ахалского велаята Реджепова Гульшат Аннаоразовна,

домохозяйка из Геоктепинского этрапа Ахалского велаята Тангрыбердиева Алтынгуль Аллабердиевна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Бяпбяева Тязегуль Ашырмырадовна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Ходжабердиева Батыгуль Оразмаммедовна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Джуманова Амангуль Реджепгелдиевна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Сейитлиева Лачин Меретмухаммедовна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Союнова Акбиби Ходжамырадовна,

домохозяйка из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Велмухаммедова Амансолтан Гурбанназаровна,

домохозяйка из Каахкинского этрапа Ахалского велаята Баллыева Айгуль Гурбанбаевна,

домохозяйка из Каахкинского этрапа Ахалского велаята Чарыева Огулнабат Агаевна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Атдакова Гунча Тувакмырадовна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Дурдыева Амангуль Аразмырадовна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Нурмырадова Огулнар Мередовна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Оразмухаммедова Огулджерен Байрамгелдиевна,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Сапаралиева Огулбахар,

домохозяйка из Тедженского этрапа Ахалского велаята Яранова Мерджен Омаровна,

домохозяйка из Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Гулакова Селби Овезмырадовна,

домохозяйка из Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Гурбанова Гульшат Тиркишевна,

домохозяйка из Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Таганова Оразгозель Тагановна,

домохозяйка из Серахсского этрапа Ахалского велаята Байрамгелдиева Тачнабат Нургылыджовна,

домохозяйка из Серахсского этрапа Ахалского велаята Розыева Патме Меретдурдыевна,

медсестра-лаборант отделения диагностики и лаборатории Балканской велаятской многопрофильной больницы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Ашырова Сонагуль Худайбердиевна,

домохозяйка из города Балканабат Балканского велаята Дурдыева Огулнязик Иммангулыевна,

домохозяйка из города Балканабат Балканского велаята Каюпова Гульджахан Ашырдурдыевна,

домохозяйка из города Балканабат Балканского велаята Одегурбанова Мяхриджемал Тоймаммедовна,

домохозяйка из города Балканабат Балканского велаята Атагелдиева Тачгуль Меретгулыевна,

домохозяйка из города Балканабат Балканского велаята Ярджанова ­Менглигуль Гуйчмаммедовна,

домохозяйка из этрапа Махтумкули Балканского велаята Сапарова Дженнет Амандурдыевна,

домохозяйка из города Кизыл-Арват Балканского велаята Гулгелдиева Гулбябек Дурдымаммедовна,

домохозяйка из Кизыларватского этрапа Балканского велаята Атабаева Тязегуль Гурбановна,

домохозяйка из Берекетского этрапа Балканского велаята Назбердиева Гурбангуль Ахмедовна,

домохозяйка из Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята Хыдырова Гулайым Гылычтагановна,

домохозяйка из Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята Гурбанова Маягуль Сапаровна,

домохозяйка из этрапа Туркменбаши Балканского велаята Атаева Гульбахар Пиргулыевна,

домохозяйка из этрапа Туркменбаши Балканского велаята Широва Дурсунтувак,

домохозяйка из города Дашогуз Даш­огузского велаята Одяева Огулджемал Аразбаевна,

домохозяйка из города Дашогуз Даш­огузского велаята Курамбаева Наргизе Маткурбановна,

домохозяйка из города Дашогуз Даш­огузского велаята Кочкарова Хуршиде Турсунбаевна,

домохозяйка из города Дашогуз Даш­огузского велаята Шыхыева Тавус Язмурадовна,

домохозяйка из города Дашогуз Даш­огузского велаята Бабаева Мубарак Розумбаевна,

помощница воспитателя детского сада № 21 Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Министерства образования Туркменистана Розметова Феруза Бувахановна,

уборщица средней школы № 85 Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Министерства образования Туркменистана Мамедова Ширинджемал Бахшиевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Сарыева Наима Джумагелдиевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Шерипова Шахноза Бахтыяровна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Розыева Гульджан Худайназаровна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Бегджанова Маягозель Бегджановна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Гайлыева Гулялек Гелдиназаровна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Хоммадова Майе Нурягдыевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Тайджанова Джемиле Какаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Гарашова Байрамсолтан Оразгелдиевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Пашыева Дурли Гурбанбаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Сейидова Сенемгуль Байрамовна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Язова Байрамбика Меретдурдыевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Ярашова Феруза Реджепбаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Селимова Хумай Гурбановна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Шириева Нартач Иламановна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Алыева Гульджахан Тиркешовна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Назарова Огулболды Дадебаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Байрамдурдыева Огулсолтан Бегдурдыевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Дурдиева Ирода Бахшиллаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Халбаева Хосият Рейимбаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Джумабаева Наргиза Пирнепесовна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Гелдиева Хурма Аманкулыевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Хекимова Огулменгли Абдырахмановна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Джумабаева Сахрагуль Худайбердиевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Шириева Огулбагт Туваковна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Ходжаниязова Алмахан Шамуратовна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Худайбердиева Огулдонди Курбановна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Ибадуллаева Ойгуль Ашырбаевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Реджепбаева Хафиза Овезязовна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Непесова Набат Ораевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Нурыева Губатач Оразгулыевна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Амашова Джахан Ашыровна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Пирджикова Назикджемал Реджепмырадовна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Палтаева Джумагуль Кувадовна,

домохозяйка из Акдепинского этрапа Даш­огузского велаята Тачнепесова Огулболды Куватовна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Ораздурдыева Мяхри Реджеповна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Вопаева Гызылгуль Базарбаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Байрамова Боссан Пейшемовна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Абдыева Тязегуль Джумагелдиевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Сапаева Арзыгуль Ходжаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Аразова Кумиш Юсуповна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Розыбаева Яныл Душамбаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Юлдашева Мухаббат Уразматовна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Одаева Бахар Аразбаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Сарыева Дженнет Халбаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Нурмухаммедова Арзыгуль Илназаровна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Даш­огузского велаята Сарытаева Аша Базаровна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Аннаева Сурай Абдуллаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Даш­огузского велаята Мередова Ширинджемал Ходжамырадовна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Дурдыева Патма Гуванчевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Пиришова Тылле Иламановна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Иламанова Говхер Маметназаровна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Чарыева Гунча Дадебаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Аширова Айнабат Какабаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Соегова Гуловсер Газакбаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Атаева Дженнет Джумагелдиевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Какабаева Тавус Бяшимовна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Эсенова Гызылгуль Тязебаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Даш­огузского велаята Аманназарова Гульнабат Гурбанбаевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Торебаева Гунча Амангелдиевна,

домохозяйка из Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Реджепова Мива Гочумовна,

учитель средней школы № 15 этрапа Гёроглы Дашогузского велаята Министерства образования Туркменистана Касымова Тачбиби Хезретгулыевна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Машшыева Амангуль Султановна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Байрамова Говхер Мамедовна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Хайтбаева Наргиза Юлдашбаевна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Дадебаева Гызылгуль Таджибаевна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Базарбаева Дармон Сапарбаевна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Ходжадурдыева Сахраджемал Тиркешовна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Какаева Марал Аразгелдиевна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Союнова Бягуль Гуртджановна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Кемалова Дунья Джелалединовна,

домохозяйка из этрапа Гёроглы Даш­огузского велаята Гошаева Огулбиби Шамырадовна,

домохозяйка из этрапа Шават Даш­огузского велаята Джуманиязова Замира Аллаяровна,

домохозяйка из этрапа Шават Даш­огузского велаята Реджепова Нилуфар Торабаевна,

домохозяйка из этрапа Шават Даш­огузского велаята Пирбаева Зыбагозель Чаряровна,

домохозяйка из этрапа Шават Даш­огузского велаята Дусчанова Зумрад Эркиновна,

домохозяйка из этрапа Шават Даш­огузского велаята Машарипова Мияссар Душамовна,

домохозяйка из этрапа Шават Даш­огузского велаята Атаджанова Дильфуза Бахтияровна,

домохозяйка из этрапа Шават Даш­огузского велаята Метмурадова Гульширин Егенбаевна,

домохозяйка из этрапа Шават Даш­огузского велаята Сабурова Фирюза Курамбаевна,

домохозяйка из этрапа Шават Даш­огузского велаята Юлдашова Саломат Ибрагимовна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Сийтимова Халжан Исмайыловна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Зарипова Умида Камилджановна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Гарлиева Овшин Турдимуратовна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Ашырова Дуньягозель Нурджановна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Курбанкылычова Айболек Дадебаевна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Танрыбердиева Бибигозель Кадыргулыевна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Атаева Новчагуль Байраматовна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Юсупова Наргиза Кадамбаевна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Беглиева Эджегуль Базаровна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Атджикова Гулистан Джумагелдиевна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Даш­огузского велаята Мередова Гунча Базарбаевна,

домохозяйка из Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Овезниязова Огулбагт Реджепниязовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Атамедова Бахаргуль Кармедовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Гёкленова Дурсун Какабаевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Гурбангелдиева Зохра Гарлыевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Поталакова Шемшат Атабековна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Якубова Огулдженнет Кабишовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Атдекова Гульбахар Реджепгылыджовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Гапурова Дурсунгуль Пиргулыевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Атаева Маягозель Мухаметкулыевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Какаджанова Мива Аразмухаммедовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Аннагелдиева Ширин Базарбаевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята ­Атаджанова Байрамтач Гурбановна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Кутиева Гулендам Аразгелдиевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Аманова Мерьем Нурмырадовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Атанязова Дурсунджемал Тиркешовна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Гараева Огулгерек Алламбереновна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Курбанбаева Сапарбиби Какабаевна,

домохозяйка из этрапа им. Сапармурата Турк­менбаши Дашогузского велаята Чарыева Гульжемиле Меретгелдиевна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Аннагелдиева Огулнур Бегнепесовна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Артыкова Гуландам Алтыевна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Сейидова Китджикгуль Мырадовна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Гурбанназарова Гульджахан Хангылыджовна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Тувакназарова Айшат Максадовна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Язбердиева Лала Мухаммедовна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Аллашова Айбиби Джумамырадовна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Нурджанова Айнур Юсуповна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Дадебаева Мержен Оракбаевна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Эсакаева Тячнур Нургулыевна,

домохозяйка из этрапа Рухубелент Даш­огузского велаята Якупова Амангуль Назаровна,

домохозяйка из города Туркменабат Лебапского велаята Реджепова Саламат Реджепбаевна,

работница жилого квартала 5-го специа­лизированного строительно-монтажного управления строительно-монтажного треста «Türkmengündogarnebitgurluºyk» Государственного концерна «Türkmengaz» Худайбергенова Байрамгуль Викторовна,

домохозяйка из Дарганатинского этрапа Лебапского велаята Аширова Айпери Базаровна,

домохозяйка из Дарганатинского этрапа Лебапского велаята Бегмурадова Огулджемал Давлетбаевна,

домохозяйка из Чарджевского этрапа Лебапского велаята Джумаева Огулгерек Акмырадовна,

домохозяйка из Чарджевского этрапа Лебапского велаята Джомартова Мяхрибан Ярашгелдиевна,

домохозяйка из Дяневского этрапа Лебапского велаята Ибрагимова Камила Ахметджановна,

домохозяйка из Дяневского этрапа Лебапского велаята Сапарова Нартач Джумамурадовна,

домохозяйка из Саятского этрапа Лебапского велаята Оразмырадова Нарсолтан Ширмухаммедовна,

домохозяйка из Саятского этрапа Лебапского велаята Тогтаева Джемал Атамырадовна,

домохозяйка из Халачского этрапа Лебапского велаята Алламурадова ­Айджемал Акмурадовна,

домохозяйка из Халачского этрапа Лебапского велаята Нобатова Гульнабат Реджеповна,

домохозяйка из Халачского этрапа Лебапского велаята Шукурова Дурли Розыгулыевна,

работница по благоустройству прилегающих территорий средней школы № 10 Керкинского этрапа Лебапского велаята Министерства образования Туркменистана Егелекова Дженнет Акмурадовна,

домохозяйка из Керкинского этрапа Лебапского велаята Джаныкова Огулнияз Бегенджовна,

домохозяйка из Керкинского этрапа Лебапского велаята Мередова Зульфия Джумамурадовна,

домохозяйка из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Алтыева Айсултан Джоракулыевна,

домохозяйка из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Курбанова Бибипарча Хайытмурадовна,

домохозяйка из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Джуманазарова Акгуль Байрамдурдыевна,

домохозяйка из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Сайдалиева Марал Исаковна,

домохозяйка из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Рахманова Гулендам Хушбахтовна,

домохозяйка из Ходжамбазского этрапа Лебапского велаята Хурамова Гульзере Хошвахтовна,

учитель средней школы № 40 Койтендагского этрапа Лебапского велаята Министерства образования Туркменистана Мамедова Тязегуль Доврановна,

домохозяйка из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Ачылова Дунье Хыдыркуловна,

домохозяйка из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Намазова Умида Чарыевна,

домохозяйка из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Реджепова Гозель Чарыевна,

домохозяйка из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Хемраева Рано Хемраевна,

домохозяйка из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Илханова Мерджен Абраевна,

домохозяйка из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Джумалова Огулсере Бердиевна,

домохозяйка из Койтендагского этрапа Лебапского велаята Рахметова Гульбахар Ходжагелдиевна,

уборщица хозяйственного отдела открытого акционерного общества «Mary deri-aýakgap» Хрущева Светлана Владимировна,

домохозяйка из города Мары Марыйского велаята Бегдурдыева Гульшат Аманмухаммедовна,

работница Марыйского городского садоводческого управления Объединения коммунального хозяйства Марыйского велаята Бакыева Говхер Аннамырадовна,

домохозяйка из Марыйского этрапа Марыйского велаята Мередова Гультяч Меретгелдиевна,

домохозяйка из Марыйского этрапа Марыйского велаята Реджепова Екатерина Михайловна,

домохозяйка из Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Мередова Дженнет Акмухаммедовна,

домохозяйка из Векилбазарского этрапа Марыйского велаята Бяшимова Гульнязик Байрамдурдыевна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Решидова Гульпери Расуловна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Аджиева Назатун Мустапаевна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Насруллаева Зылыха Хусейиновна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Датхудаева Гульзада Рейимовна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Сейитханова Шамсатун Белаловна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Оразмаммедова Мерджен Бяшимгелдиевна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Шабекова Бибиназ Рахматуллаевна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Агаджанова Алыма Досмаммедовна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Гапурова Нурджемал,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Мовламова Бахар Сяхетмырадовна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Велмырадова Сулгунджемал Аннамырадовна,

домохозяйка из Байрамалийского этрапа Марыйского велаята Эслиева Соня Какадурдыевна,

домохозяйка из Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Гуввыева Лачын Джумадурдыевна,

домохозяйка из Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Аннаева Дурсун Амангелдиевна,

домохозяйка из Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Союнова Джемал Оразмырадовна,

домохозяйка из Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Данатарова Ляля Дурдымырадовна,

домохозяйка из Каракумского этрапа Марыйского велаята Ханова Гунеш Ашыровна,

домохозяйка из Каракумского этрапа Марыйского велаята Овезова Гулялек Джуманиязовна,

домохозяйка из Каракумского этрапа Марыйского велаята Джанмамедова Мапери Мамедовна,

домохозяйка из Каракумского этрапа Марыйского велаята Новатова Бузург,

домохозяйка из Каракумского этрапа Марыйского велаята Досмамедова Бузруг Каримовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Сияханова Магюль Мамметнуровна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Ниямедова Гулширин Якубовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Ахмедова Гулбагт Абдырейимовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Нурбекова Нуратун Роматовна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Нурбекова Шабиби Алеповна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Нурбекова Розатун Джумаевна,

домохозяйка из Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята Эсенова Джамалатун Сайыбовна,

домохозяйка из Иолатанского этрапа Марыйского велаята Бабаева Акнабат Джумагелдиевна,

домохозяйка из Иолатанского этрапа Марыйского велаята Мусаева Нурбиби Рахмановна,

домохозяйка из Иолатанского этрапа Марыйского велаята Хусеинова Гулпери Азамовна,

домохозяйка из Иолатанского этрапа Марыйского велаята Мурадалыева Негбагт Каджировна,

домохозяйка из Иолатанского этрапа Марыйского велаята Анаядова Биби Маметовна,

домохозяйка из Иолатанского этрапа Марыйского велаята Мамедова Махым Худайбердиевна,

домохозяйка из Иолатанского этрапа Марыйского велаята Азимова Зылыха Насыровна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Акгаева Айболек Гайгысызовна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Гылыджова Мяхри Мухамметгелдиевна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Нурклычева Алтын Данатаровна,

домохозяйка из Мургабского этрапа Марыйского велаята Чарыева Энаргуль Худайбереновна,

домохозяйка из Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята Крылова Ольга Александровна.

ИП "ТУРКМЕНинформ"