Поздравления новому главе Пакистана

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари.

В послании глава Туркменистана поздравил коллегу с избранием на высший государственный пост, пожелал ему крепкого здоровья, счастья и больших успехов в деятельности, а народу Исламской Республики Пакистан – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Асиф Али Зардари уже являлся Президентом Пакистана в 2008-2013 годах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"