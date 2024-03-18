В столице Туркменистана открылось 15-е заседание Совета старейшин ОТГ

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 марта в Ашхабаде начало трехдневную работу 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ), организованное с целью дальнейшего развития и всестороннего укрепления многоплановых, опирающихся на принципы добрососедства и обоюдного понимания отношений и конструктивного сотрудничества с ОТГ и государствами-членами Организации.

На повестке дня - актуальные вопросы, связанные с деятельностью Совета старейшин и ОТГ, дальнейшей совместной работой, координацией действий стран-участниц Организации, а также с реализацией рекомендаций, принятых на заседании, состоявшемся в прошлом году в Самарканде.

Заседание проходит под председательством Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, в выступлении которого на торжественном открытии заседания говорилось:

"Уважаемые старейшины!

Дорогие гости!

Рады видеть всех вас на древней и гостеприимной туркменской земле.

Прежде всего выражаю вам признательность за принятое приглашение принять участие в 15-м заседании Совета старейшин Организации тюркских государств.

Наша встреча совпала с первым днем священного месяца Ораза, особо почитаемого мусульманами всего мира и считающегося самым благодатным.

Этот месяц – время торжества в жизни людей высоких духовных ценностей – гуманизма, благотворительности, добросердечия и нравственной чистоты. Все это имеет важное значение для гармоничного развития современного общества, укрепления солидарности между народами, воспитания достойного поколения.

Пользуясь возможностью, сердечно поздравляю вас и братские народы тюркских государств с наступлением священного месяца Ораза!

Пусть примет Всевышний ваши молитвы и благие деяния!

Дорогие друзья!

Девиз 2024 года в Туркменистане – «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Бесценное наследие Махтумкули Фраги занимает большое место в сердцах людей. Его творчество внесло весомый вклад в культурное и духовное развитие не только туркменского и тюркских народов, но и всех народов Востока, став неотъемлемой частью сокровищницы мировой литературы.

В этом году мы планируем совместно с государствами-парт­нерами и международными организациями провести комплекс мероприятий национального и международного уровня, нацеленных на расширение культурно-гуманитарного взаимодействия, являющегося одним из ключевых векторов международных отношений.

Хочу напомнить, что по случаю этой знаменательной даты Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

В целом культура и творчество, вобрав в себя философские и идеологические ценности предков, служат важным инструментом сближения народов.

Безусловно, что нынешнее заседание станет значимым шагом в деле популяризации в мире творчества великого сына туркменского народа Махтумкули Фраги и укрепления уз дружбы и братства тюркских народов.

Уважаемые люди!

Для обеспечения высокого организационного уровня и плодотворности нынешнего заседания, проводимого в Ашхабаде, проделана большая подготовительная работа Секретариатом Организации тюркских государств, Советом старейшин и странами-членами Организации тюркских государств.

В ходе предстоящего заседания мы обменяемся мнениями по актуальным вопросам современности, а также взглядами относительно деятельности Совета на перспективу.

Пользуясь возможностью, я выражаю благодарность Председателю Совета старейшин дорогому брату Бинали Йылдырыму, Генеральному секретарю Организации тюркских государств Кубанычбеку Омуралиеву и всем членам Совета старейшин за постоянную поддержку, эффективную работу и скоординированную деятельность по подготовке к заседанию.

Уважаемые старейшины!

Хочу отметить, что Туркменистан всегда с большим уважением относится к деятельности Организации тюркских государств и ее структурных подразделений и заинтересован в сотрудничестве.

Во внешнеполитической стратегии Туркменистана важная роль отводится развитию и укреплению двустороннего и многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами.

Уходящая в глубь тысячелетий общность исторических корней, культуры, языка и религии связывает наши народы, что в свою очередь служит незыблемым фундаментом для наращивания и углубления политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.

Как известно, 12 ноября 2021 года в рамках Саммита, прошедшего в городе Стамбул Турецкой Республики, при поддержке всех стран-членов Туркменистан получил статус страны-наблюдателя в Организации тюркских государств. Это открыло новую страницу для развития сотрудничества в многостороннем формате между нашими странами.

В настоящее время Туркменистан принимает деятельное участие в работе Организации тюркских государств, также детально изу­чается возможность вступления в члены Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) и Торгово-промышленной палаты тюркских стран.

Ныне мы проводим в Ашхабаде 15-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств. Организация столь представительного мероприятия в нашей стране, с одной стороны, показатель приверженности Туркменистана тесному взаимодействию с тюркскими государствами, а с другой – знак огромного доверия и большая ответственность.

Выражаю уверенность, что рассмотренные в рамках заседания вопросы и принятые решения будут содействовать определению перс­пектив развития не только Совета старейшин, но и всей Организации тюркских государств.

Пользуясь возможностью, желаю успешной работы Совету старейшин! Хочу заверить всех вас, что туркменская сторона окажет в этом необходимую поддержку.

Уважаемые члены Совета старейшин!

Уважаемые люди!

Сегодня мы обсудили вопросы, вынесенные на повестку дня встречи в узком формате Совета старейшин Организации тюркских государств.

Если вы не против, я в свою очередь хочу представить на ваше рассмотрение некоторые

предложения.

1. Предлагаю учредить звание «Почетный старейшина» Организации тюркских государств и соответствующий знак, учитывая заслуги старшего поколения в укреплении уз дружбы и братства, единства и сплоченности, формировании воспитанной, трудолюбивой молодежи.

2. В целях широкого освещения в мире деятельности Совета старейшин Организации тюркских государств считаю целесообразным создать редакцию Совета старейшин Организации тюркских государств, в частности, в перспективе издавать газету или журнал и открыть его интернет-сайт.

3. По итогам предстоящего

15-го заседания Совета старейшин Организации тюркских государств подготовлен проект Декларации. Представив на ваше рассмотрение эту Декларацию, предлагаю ее утвердить. Этот документ придаст импульс выводу на качественно новый уровень наших отношений и реализации великих начинаний во благо наших народов.

Уважаемые люди!

На этом мы завершаем встречу в узком формате Совета старейшин Организации тюркских государств.

Пользуясь возможностью, желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в благородной деятельности!".