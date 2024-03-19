Подведены итоги визита главы МИД Туркменистана в Австрию

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 марта министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов завершил рабочий визит в Австрийскую Республику.

Визит был предпринят с целью проведения ряда встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Австрии по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В частности, в рамках визита были проведены встречи с руководством Офиса Федерального Президента, Министерства по европейским и иностранным делам, Министерства труда и экономики, а также Федеральной экономической палаты Австрии, главами международных организаций, базирующихся в Вене, в том числе с Генеральным секретарем ОБСЕ, исполнительным директором УНП ООН, Генеральным директором ЮНИДО и заместителем Генерального директора МАГАТЭ. А также туркменская делегация приняла участие в "круглом столе" с деловыми кругами, представленными более 25 ведущими австрийскими компаниями.

По итогам визита были подписаны три международных документа:

- Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Австрии на 2024-2025 годы;

- Базовое стандартное соглашение о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Организацией по промышленному развитию ООН (ЮНИДО);

- Меморандум о сотрудничестве между Университетом инженерных технологий Туркменистана имени Огуз хана и Техническим университетом Граца.

ИП "ТУРКМЕНинформ"