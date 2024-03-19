МИД Туркменистана посетил посол Испании

АШХАБАД, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта ведомство иностранных дел Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании (с резиденцией в Москве) Маркосом Гомес Мартинес, прибывший с визитом в страну во главе представительной делегации.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития туркмено-испанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В рамках визита испанской делегации будут проведены встречи с руководством около 20 министерств и ведомств Туркменистана. В состав делегации вошли представители 11 испанских компаний, таких как «Ibertest», «Nobargi», «Typsa», «Cesce», «Tubacex», «Almar Water», «Teltronic» и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"