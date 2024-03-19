Посол Панамы приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Панама (с резиденцией в Москве) Роландо Энрике Барроу Ноад посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных переговоров посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, морских перевозок, химической индустрии, промышленности, сельского хозяйства, туризма, экологии и охраны окружающей среды.

Энрике Барроу Ноад с конца 2021 года является послом Панамы в России, а также совмещает этот пост с должностью посла в Армении. В Туркменистане он сменил в должности Мигеля Лекаро Барсенаса, который был аккредитован в Ашхабаде в ноябре 2018 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"