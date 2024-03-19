ФРГ сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Михаэлем Бирхофом.

В ходе переговоров посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с августа 2022 года, а также был проведен обмен мнениями по актуальным направлениям развития туркмено-германского сотрудничества, среди которых приоритетными являются бизнес, инвестиции, здравоохранение, культура, образование.

ИП "ТУРКМЕНинформ"