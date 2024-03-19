Ашхабад посетила делегация Татарстана

Ашхабад посетила делегация Татарстана15.03.2024 12:02
АШХАБАД, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с визитом в Ашхабад делегацией Республики Татарстан (Российская Федерация) во главе с министром спорта Владимиром Леоновым.
Встреча была посвящена вопросам развития двустороннего сотрудничества в сфере спорта, совместного проведения различных крупных международных спортивных мероприятий.
ИП "ТУРКМЕНинформ"