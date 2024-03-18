Делегация Туркменистана вернулась из Женевы

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация МИД Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой 13-14 марта совершила визит в Женеву.

Целью поездки явилось участие в сегменте высокого уровня Регионального форума по устойчивому развитию, созванного Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), в ходе которого делегацией были озвучены ряд инициатив, продвигаемых Туркменистаном на международной арене, совпадающих с приоритетами Повестки дня до 2030 года в экономической, транспортно-коммуникационной и энергетической отраслях, а именно готовность страны к международному взаимодействию в разработке Глобальной рамочной программы перехода к экономике замкнутого цикла, создании Глобального атласа устойчивой транспортной связанности, а также Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

Кроме того, были проведены двусторонние встречи с с руководством Международной организации по миграции (МОМ) и Всемирной торговой организации (ВТО).

ИП "ТУРКМЕНинформ"