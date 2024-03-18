Новый посол Туркменистана приступил к работе в Канберре

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". На текущей неделе, 12 марта, вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Атадурды Байрамов вручил свои верительные грамоты генерал-губернатору Австралийского Содружества Дэвиду Херли.

В ходе аудиенции глава государства и посол рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Атадурды Байрамов с октября 2022 года является послом Туркменистана в Японии. В Австралию он был назначен в декабре 2023 года, а в январе текущего года получил назначение главой дипмиссии Туркменистана в Филиппинах и будет совмещать новый пост с предыдущими назначениями (с резиденцией в Токио).

ИП "ТУРКМЕНинформ"