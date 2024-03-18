В Туркменистане стартовал весенний этап традиционной озеленительной кампании

АШХАБАД, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов дали старт очередному этапу реализации масштабной озеленительной программы, которая осуществляется в стране уже несколько лет два раза в год, весной и осенью.

В текущем году в стране высадят свыше 3 миллионов саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. Из них 1,5 миллиона саженцев будут высажены в окрестностях городов Ашхабад и Аркадаг, остальные 1,5 миллиона - в велаятах.

В ходе нынешней озеленительной акции всего было высажено 594 тысячи 892 саженца, произведен уход за 2 миллионами 376 тысячами 204 деревьями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"