Глава МИД Туркменистана отбыл в Бельгию

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 марта делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась с трехдневным рабочим визитом в Королевство Бельгия.

Целью поездки является проведение встреч и переговоров с руководством Европейской Комиссии, Европейского Совета и других международных организаций, а также представителями официальных и деловых кругов Бельгии по вопросам развития двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"