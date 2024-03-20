В Посольстве Туркменистана в Москве проведен брифинг

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта в Посольстве Туркменистана в Москве был проведен брифинг с участием представителей дипломатического корпуса зарубежных государств, международных организаций, журналистов и экспертов.

Мероприятие было организовано с целью представления отчета по итогам социально-экономического развития Туркменистана за 2023 год, международных подходов страны в контексте выступления Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова на Анатолийском дипломатическом форуме и освещения предстоящих мероприятий в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.

В частности, в ходе встречи Посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев подробно проинформировал собравшихся об успешных результатах экономического и социального развития Туркменистана в 2023 году, привел статистические данные, свидетельствующие о неуклонном и динамичном росте показателей в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере.

Далее участники брифинга были ознакомлены с важными событиями международной деятельности Туркменистана, информацией о зарубежных визитах главы государства и Национального лидера туркменского народа, встречах с лидерами иностранных государств, проведенных мероприятиях по линии культурной и парламентской дипломатии.

Так, важное место на брифинге заняло представление подходов страны в свете международных инициатив Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и программного выступления Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова на 3-м Анатолийском дипломатическом форуме (Турция), в том числе по таким темам, как роль развивающихся стран и стран с переходной экономикой, климатическая повестка, инициатива Туркменистана в ООН о выработке стратегии глобальной безопасности, вопросы устойчивой энергетики и транспортной взаимосвязанности.

Кроме того, собравшиеся были проинформированы о важных международных мероприятиях, которые будут проведены в Туркменистане в текущем году в ознаменование 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.

ИП "ТУРКМЕНинформ"