Глава государства поздравил граждан с Новруз-байрамы

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Национального праздника весны – Международного дня Новруз.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые люди!



От всей души поздравляю вас с Национальным праздником весны – Международным днем Новруз, торжественно отмечае­мым в нашей Отчизне в году, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги»! Уверен, что мероприятия по случаю этого праздника воодушевят соотечественников на достижение грандиозных целей во имя процветания Родины, спо­собствуя широкой популяризации исконных национальных ценностей и богатого культурного наследия.



Новруз, занимающий особое место в жизни народов Востока, – это праздник гуманизма, единства, дружбы и братства. Совершенствуя культурно-духовные ценности своих славных предков, туркмены испокон веков широко отмечают этот день, соблюдая связанные с ним традиции. Ассоциируясь с возрождением, процветанием и обновлением жизни, Новруз имеет особое значение в формировании добрых отношений между народами.



Историческая значимость праздника весны нашла отражение в произведениях классиков Востока – Довлетмаммета Азади, Махтумкули Фраги, Нурмухаммета Андалиба, Абу Рейхана Бируни, Омара Хайяма, Алишера Навои, Абдырахмана Джами, Фирдоуси, Махмыта Кашгарлы и других.



Новруз формирует в душе человека добрые качества и воспитывает бескорыстные чувства, а также любовь к природе, жизни и миру. Этот праздник, который отмечается в прекрасную весеннюю пору, стал символом обновления природы и возрождения жизни.



Дорогие соотечественники!



На основе специальной Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 марта провозглашено «Международным днем Новруз». Традиции праздника Новруз включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Занимая особое место на международном уровне, этот день способствует совершенствованию культурно-гуманитарных традиций в мире, укреплению уз дружбы и братства между народами.



Независимый Туркменистан, будучи привержен принципам постоянного нейтралитета, эффективно и последовательно развивает отношения со странами мира, что является приоритетом внешней политики страны.



Различные мероприятия, выставки, концерты, проводимые по случаю Международного дня Новруз, способствуют продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества. Широкое празднование 300-летия со дня рождения великого мыслителя Востока и поэта-классика Махтумкули Фраги в нынешнем году, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги», повышает историческую значимость Международного дня Новруз.



На 39-м заседании Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ,­ состоявшемся в Бурсе в 2022 году, было принято решение провозгласить 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», а древний город Анау – «Культурной столицей тюркского мира». Церемония открытия мероприятий в честь присвоения столь престижного звания городу Анау и торжеств, которые будут организованы совместно с ТЮРКСОЙ в связи с Национальным праздником весны – Международным днем Новруз, является символом дос­тижения нашей страной новых высот в политической, общественной и культурной жизни. Это наглядно демонстрируют торжества, проводимые в духе дружбы и братства на гостеприимной туркменской земле.



Дорогие соотечественники!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с Национальным праздником весны – Международным днем Новруз, широко отмечаемым в весеннюю пору в атмосфере большого торжества! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастливой жизни!



Пусть мотивы Новруза сольются в музыку единства, мира и красоты, которая наполнит сердца вдохновением и счастьем!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"