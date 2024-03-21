Подведены итоги визита делегации Туркменистана в Брюссель

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов завершил трехдневный рабочий визит в Королевство Бельгия, который был предпринят с целью проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Бельгии и Европейского Союза.

В частности, состоялись встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Джозепом Боррелем, главным советником по внешней политике Председателя Европейского Совета Саймоном Мордью, постоянным представителем Бельгии при ЕС Виллемом ван де Ворде, управляющим директором Европейской службы внешних связей по Восточной Европе, России, Центральной Азии и ОБСЕ Михаэлем Зибертом, специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой, министром иностранных дел Бельгии Хаджей Лахбиб, вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем, спецпредставителем Европейского Союза по правам человека Олофом Скугом, исполнительным вице-председателем Еврокомиссии по экономике, Еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскис, вице-председателем Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, Еврокомиссаром ЕС по международному сотрудничеству Юттой Урпилайнен, председателем делегаций Европарламента по странам ЦА и Монголии Томашом Здеховски, а также Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТО) Яном Сондерсом.

Также туркменская делегация приняла участие в "круглом столе" с бизнес-сообществом Европы на тему «Туркменистан и ЕС: на пути к новому экономическому партнёрству». Проведены встречи с руководителями Организации экономического сотрудничества и развития, Валлонского агентства по экспорту и инвестициям, морского порта Антверпен, компаний "Philips", "Picanol", "Cargolux", "Exagon Global BV", "Royal IHC", а также "DEME".

В рамках визита были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и стран ЕС в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах поддержания безопасности и стабильности, зеленой энергетики, транспорта, технологической взаимосвязанности, цифровизации, инвестиций, предпринимательства, как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии.

По итогам визита были подписаны Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС, Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Федеральной службой иностранных дел, международной торговли и развития сотрудничества Королевства Бельгия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"