Подведены итоги визита главы МИД Туркменистана в Италию

АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 марта делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым совершила визит в Италию.

В рамках пребывания в Риме делегация провели встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, вице-премьером, министром инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини, президентом Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио, руководством мэрии города Рим.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Италии в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах железнодорожного и морского транспорта, сельского хозяйства, а также обеспечения продовольственной безопасности в контексте изменения климата.

По итогам визита были подписаны Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистан и Италии на 2024-2025 годы, документ о проведении археологической выставки Туркменистана в Капитолийском музее Рима в 2025 году, Меморандум о сотрудничестве между портами Туркменбаши и Неаполя.

ИП "ТУРКМЕНинформ"