Соболезнования народу РФ

АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В послании содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате террористического акта в торгово-развлекательном центре в Подмосковье (концертном зале «Крокус сити холл»), переданы слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

С решительным осуждением террористического акта выступило и внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"