Проведен разговор глав Халк Маслахаты Туркменистана и Совета Федераций Федерального Собрания РФ

АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 марта Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел разговор по телефону с председателем Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе переговоров Национальный лидер туркменского народа выразил искренние соболезнования от своего имени и от имени Президента Туркменистана в связи с гибелью множества людей в результате теракта в Подмосковье, подчеркнул готовность туркменской стороны в оказании всяческого содействия пострадавшим детям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"