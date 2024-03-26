Дан старт мероприятиям в честь объявления Анау культурной столицей тюркского мира

АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистане стартуют мероприятия в честь объявления древнего города Анау культурной столицей тюркского мира на текущий год.

Церемония открытия программы года пройдет в здании «Türkmeniň ak öýi» в долине «Nowruz ýaýlasy» в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята. В ней примут участие многочисленные зарубежные гости – представители международных организаций, деятели науки, культуры и искусства, журналисты.

Участников мероприятий приветствовал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов:

"Уважаемые участники торжества!

Дорогие гости!



От всей души поздравляю с церемонией старта мероприятий по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году Международной организацией тюркской культуры – ТЮРКСОЙ!



Сегодня независимый нейтральный Туркменистан, последовательно наращивая партнерство с государствами планеты и международными организациями, остается привержен статусу постоянного нейтралитета, что позволяет нам успешно продвигать системный курс на поддержание мира, уз дружбы и братства в глобальном масштабе. В рамках целевой культурной политики, которая носит поступательную динамику, на первый план выдвигается культурно-гуманитарный диалог с членами мирового сообщества, особенно с тюркскими государствами.



Активизируется и международное взаимодействие в области культуры между Туркменистаном и ТЮРКСОЙ, примером чему может служить объявление города Мары культурной столицей тюркского мира в 2015 году. В ознаменование упомянутого события состоялись десятки тематических мероприятий с участием гостей из тюркских государств. Все они прошли на высоком уровне и вошли в анналы истории.



Культурные мероприятия, которые организуются сегодня ТЮРКСОЙ в Туркменистане и в тюркских государствах, служат фактором укрепления основ дружественных отношений.



С участием деятелей культуры и искусства, поэтов и прозаиков, художников стран-членов Организации проходит множество концертов, творческих встреч и выставок. Подобные мероприятия в свою очередь играют большую роль в популяризации духовно-культурных ценностей тюркских народов и широком обмене опытом.



Дорогие участники церемонии!



ТЮРКСОЙ объявил 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», а город Анау – культурной столицей тюркского мира, и в этом есть особый содержательный посыл, так как эти славные события перекликаются с торжествами в ознаменование 300-летия выдающегося мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги. Стихотворения титана мудрости и гения художественного слова, что звучат воззванием к дружбе, братству, объединению, мирному сосуществованию и гуманизму, проникли в сердца и умы людей. Сегодня его произведения, наполненные мудростью, вылились в мелодию единства, дружбы и братства, которая раздается во всех концах света – как в тюркских, так и в других странах мира.



Провозглашение в Туркменистане девиза 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» – проявление глубокого уважения Национальным Лидером туркменского народа ­Героем-Аркадагом к поэту и мыслителю, а это в свою очередь является очевидным фактором приумножения славы ­мудрого Фраги на всей Земле.



Уважаемые соотечественники!



Анау – один из древних городов, который сыграл удивительную роль в славной истории нашего народа. В нем сосредоточены памятники национальной культуры и былых времен. В 1904 году на холмах Анау прошли археологические раскопки, в результате чего обнаружено множество ценных сведений о земледельческой культуре, что бурно развивалась здесь в эпоху энеолита. В ходе археологических экспедиций в культурных слоях медно-каменного века были выявлены фрагменты стен сооружений, орудия труда, керамические изделия. Среди находок – и зерна пшеницы ак бугдай. Этот факт стал поводом для возведения в городе Анау Национального музея «Ak bugdaý».



Археологическая культура эпохи энеолита после упомянутых открытий получила название «Анауская культура», что произвело сенсацию в мировом научном сообществе. В середине XX столетия было выявлено еще несколько памятников Анауской культуры. Расцвет Анауской крепости, находившейся на Великом Шелковом пути, пришелся на период Средневековья, а ныне с таким же размахом процветает и наш современный город Анау, который планомерно застраивается объектами социальной инфраструктуры.



Дорогие друзья!



Надеюсь, что предстоящие культурные мероприятия по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году еще сильнее укрепят узы дружбы и братства между странами-членами ТЮРКСОЙ. Программа весьма насыщенная, в нее входят Международная научная конференция «Древняя Анауская культура», медиафорум «Туркменская земля – центр древних цивилизаций», выставка произведений художников, мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства и работ фотохудожников тюркских народов. Уверен, что все эти мероприятия будут способствовать развитию творческого партнерства представителей культуры и искусства наших народов.



Уважаемые участники церемонии!

Дорогие гости!



Еще раз сердечно поздравляю с церемонией старта мероприятий по случаю объявления ТЮРКСОЙ города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!".

Программа мероприятий, которые продлятся до конца марта, включает концерт вокалистов, выставку произведений мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства, работ фотохудожников, медиафорум «Туркменская земля – центр древних цивилизаций», международную конференцию «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане», масштабные культурно-массовые мероприятия по случаю 3-летия образования Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, экскурсии для гостей по историческим памятникам, знакомство с достопримечательностями Ашхабада и города Аркадаг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"