МИД Туркменистана посетил глава РЦПДЦА

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта ведомство иностранных дел Туркменистана посетил специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Каха Имнадзе.

В ходе переговоров с министром Рашидом Мередовым были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия Туркменистана и РЦПДЦА в контексте реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне, рассмотрены возможности проведения региональных тренингов, семинаров по противодействию терроризму, а также обмена опытом в данной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"