В Ашхабад прибыл новый посол Венесуэлы

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэлы (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Кристофер Альберто Мартинес Берротеран посетил МИД Туркменистана и провел встречу с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, которой вручил свои верительные грамоты.

В ходе проведенных встреч и переговоров посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, «зеленых» технологий и сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"