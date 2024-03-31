В северном велаяте присоединились к севу хлопчатника

ДАШОГУЗСКИЙ ВЕЛАЯТ, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта хлопкоробы Дашогузского велаята Туркменистана присоединились к сезонным сельскохозяйственным работам по севу хлопчатника, которые стартовали неделей ранее в остальных регионах страны.

В северном регионе выращивают в основном такие средневолокнистые сорта «белого золота», как «Daşoguz-120», «Daşoguz-114», «Gubadag-3», «Jeýhun», «S-4727», «F-149», «Ýolöten-39».

ИП "ТУРКМЕНинформ"