Ашхабад посетил глава МИД Ирана

АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта прибывший с рабочим визитом в Ашхабад министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В тот же день в Ашхабаде была проведена встреча главы МИД ИРИ с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах электроэнергетики, транспорта и связи, спорта и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"