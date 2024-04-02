В Туркменистане объявили амнистию

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 марта в ходе заседания правительства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ «О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осужденных лиц».

В соответствии с документом, от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы будут освобождены 356 граждан Туркменистана.

В данной связи секретарю Госсовета безопасности, председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при Президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву было поручено провести совместно с руководителями правоохранительных органов необходимую работу для освобождения осужденных из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"