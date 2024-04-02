Парламент Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта В Ашхабаде было проведено 5-е заседание Меджлиса Туркменистана 7-го созыва.

На повестку дня встречи было вынесено рассмотрение следующих законопроектов и нормативно-правовых документов:

проект Закона Туркменистана «Об энергосбережении и энергоэффективности»,

проект Закона Туркменистана «О гидрометеорологической деятельности»,

проект Закона Туркменистана «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении»,

законопроекты «О внесении дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана»,

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана»,

«О внесении изменений и дополнения в Семейный кодекс Туркменистана»,

«О внесении изменений в Кодекс Туркменистана «О земле»,

а также «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О ветеринарном деле».

Все рассмотренные проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты.

ИП "ТУРКМЕНинформ"