Парламент Туркменистана провел очередное заседание

Парламент Туркменистана провел очередное заседание31.03.2024 11:55
АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта В Ашхабаде было проведено 5-е заседание Меджлиса Туркменистана 7-го созыва.
На повестку дня встречи было вынесено рассмотрение следующих законопроектов и нормативно-правовых документов:
- проект Закона Туркменистана «Об энергосбережении и энергоэффективности»,
- проект Закона Туркменистана «О гидрометеорологической деятельности»,
- проект Закона Туркменистана «О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении»,
- законопроекты «О внесении дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана»,
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана»,
- «О внесении изменений и дополнения в Семейный кодекс Туркменистана»,
- «О внесении изменений в Кодекс Туркменистана «О земле»,
- а также «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О ветеринарном деле».
Все рассмотренные проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты.
ИП "ТУРКМЕНинформ"