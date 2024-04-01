Комиссия по вопросам Каспийского моря провела очередное заседание

АШХАБАД, 1 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 марта в Ашхабаде было проведено 61-е заседание межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря, в котором приняли участие вице-премьеры и ответственные руководители.

В ходе встречи был обсужден План мероприятий межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря на текущий год по таким направлениям, как экономика, безопасность, транспорт и проведение международных мероприятий. При этом в соответствии с экологической дипломатией страны участники уделили особое внимание вопросам экологии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"