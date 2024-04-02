Посол Туркменистана встретился с главой Пакистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов был принят Президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари.

В ходе аудиенции стороны обсудили ключевые вопросы межгосударственной повестки дня по приоритетным направлениям.

Асиф Али Зардари заступил на пост главы Пакистана в начале марта текущего года, ранее он уже являлся Президентом Пакистана в 2008-2013 годах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"