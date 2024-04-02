Открыт Секретариат формата Центральная Азия-Китай

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта в городе Сиань китайской провинции Шэньси была проведена торжественная церемония открытия Секретариата формата Центральная Азия – Китай.

Туркменистан на церемонии представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол П.Дурдыев. Другие страны региона представили учатием заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, секретарь парткома провинции Шэньси Чжао Идэ, губернатор провинции Шэньси Чжао Ган, заместитель министра иностранных дел Казахстанa А.Бакаев, послы Узбекистана Ф.Арзиев, Таджикистана З.Саидзода и Кыргызстана А.Мусаева.

Договоренность о создании постоянно действующего Секретарита была достигнута на Первом саммите глав государств Формата Центральная Азия-Китай, состояшемся в мае прошлого года в Сиане. Целью его работы является укрепление и развитие всестороних отношений КНР с государствами Центральной Азии, как на двусторонней, так и на многосторонней основах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"