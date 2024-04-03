Глава МИД Туркменистана провел встречу с представителем МОМ

АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 апреля руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с региональным координатором Международной организации по миграции по Центральной Азии (МОМ) Зейналом Гаджиевым.

Встреча была организована с целью рассмотрения вопросов развития двустороннего взаимодействия в сферах обеспечения прав беженцев и лиц без гражданства, противодействия торговле людьми, обсуждения плана мероприятий на 2024 год, возможностей реализации новых совместных проектов в сфере сокращения и предотвращения безгражданства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"