Новый посол Словении приступает к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля прибывшая с визитом в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения (с резиденцией в г.Москва) Дарья Бавдаж Курет посетила МИД Туркменистана и вручила свои верительные грамоты председателю Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

С июня 2019 года послом Словении в Туркменистане (с резиденцией в Москве) являлся Бранко Раковец.

ИП "ТУРКМЕНинформ"